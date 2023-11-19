الآلاف يتظاهرون فى سيدنى دعما لفلسطين

وكالات

شارك عشرات الآلاف من الأستراليين بمسيرة في مدينة سيدني دعما لفلسطين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تجمع أنصار فلسطين والمطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، في الحديقة المركزية في سيدني احتجاجا على ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان المطلب الرئيسي للمشاركين في المسيرة، هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وسار المتظاهرون رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات دعما لشعب هذا البلد، وهتفوا: "الحرية لغزة!"، و"من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر!"، و"عاش نضال الشعب الفلسطيني".

ونالت المسيرة دعم أكثر من 100 من تجمعات المسلمين وبعض النقابات العمالية الأسترالية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الاجتماعية والسياسية الاشتراكية.

وشددت اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، التي نظمتها مجموعة العمل الفلسطيني، وهي حركة اجتماعية، على أن المظاهرات التي تجري في سيدني كل أسبوع "يجب أن تكون إشارة واضحة للحكومة الأسترالية والدول الأخرى إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الحرب".

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، لمراسل "تاس"، إن الفعالية، التي انتشر خلالها أكثر من 1.2 ألف ضابط في شوارع سيدني، جرت بدون حوادث وبدون مخالفات.