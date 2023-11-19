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استشهاد 198 طبيبا فلسطينيا في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:14 ص
استشهاد 198 طبيبا فلسطينيا في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي مجمع الشفا الطبى
أحمد علوى

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، استشهد 198 طبيبا وعاملا طبيا منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.

وقالت الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلجرام": "لقد قتل جيش الاحتلال 198 طبيبا ومسعفا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

وأكدت وزارة الصحة أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.

وأكدت الكيلة في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي يرتكب "إبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته" في قطاع غزة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى اليوم عن 12300 ضحية بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.







فلسطين

الصحة الفلسطينية

غزة

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