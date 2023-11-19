إعلام إسرائيلى: الحوثيون هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: "الحوثيون هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها".

وكان متحدث جيش الاحتلال، قال أن السفينة غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين، متابعا: "اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".