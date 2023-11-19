إصابة سيدة وزوجها في حريق داخل شقة سكنية بحي كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أُصيبت سيدة وزوجها في حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة بالواقعة.

البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عنها إصابة سيدة وزوجها ونقلوا جميعهم إلى المستشفى ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث بالكامل.