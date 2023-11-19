اليوم السابع
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إصابة سيدة وزوجها في حريق داخل شقة سكنية بحي كرداسة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:00 م
إصابة سيدة وزوجها في حريق داخل شقة سكنية بحي كرداسة حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أُصيبت سيدة وزوجها في حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة بالواقعة. 
 
البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
ونتج عنها إصابة سيدة وزوجها ونقلوا جميعهم إلى المستشفى ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث بالكامل. 
 

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 
 
 






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