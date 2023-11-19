أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى الآن.. والأرصاد: أجواء شتوية

كتب محمود راغب

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أ مطارًا متفاوتة الشدة الآن ، وذلك تزامنًا مع عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض له البلاد، وتتأثر خلاله بأمطار غزيرة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع وجود نشاط للرياح ، وانخفاض الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شتوية بامتياز وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ومتوقع أيضا أن يشهد غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسك وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار.

ويشهد غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على "المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والسويس"، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مطروح، وأمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش قد تصل للسيول على شمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين

: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.