اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أمانة ذوى الإعاقة بمستقبل وطن تنظم لقاءً لدعم الرئيس السيسي بطامية في الفيوم

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:30 م
أمانة ذوى الإعاقة بمستقبل وطن تنظم لقاءً لدعم الرئيس السيسي بطامية في الفيوم ندوة لدعم وتٱييد الرئيس عبد الفتاح السيسى
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت أمانة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أمانة ذوى الإعاقة بالمحافظة برئاسة الدكتورة نشوى حسين ندوة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمقر أمانة الحزب بطامية، بحضور أمناء مساعدى المحافظة اللواء محمد أمين ابو طالب ومنى عابد ومحمود عمر أمين الحزب بمركز طامية ومحمد صبحى جميل ومحمد إمبابى الأمناء المساعدين بمركز طامية وأسامه عويس امين ذوى الاعاقة بمركز طامية، والأمناء النوعيين بطامية شعبان عبد الشافى أمين العمل الجماهيرى، ووائل المصرى أمين الإعلام وأحمد حسن توفيق أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى، ومعمر خير الله أمين العضوية وأمناء الوحدات الحزبية محمود طرخان ومحمد الحواتى.

وبدأت الندوة بكلمة لأمين الحزب بالمركز رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى أهمية الحشد وتفعيل الدور المجتمعى لدعم الأهالى، والتفافهم حول القيادة السياسية.

 وتم خلال الندوة الإشارة إلى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وحكمة القيادة السياسية، فى مواجهاتها كما تم التأكيد على ضرورة الحشد والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية ومهندس عملية الانجازات والمشروعات العملاقة.

كما تم استعراض المشروعات والإنجازات التى تحققت خلال 9 سنوات، فترة حكم الرئيس السيسى، وحكمة القيادة السياسية فى إدارة الأزمة الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإصراره على ربط دخول المساعدات بتحقيق مطالب الدول الكبرى.

ندوة لدعم وتٱييد الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)
ندوة لدعم وتٱييد الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)

 

ندوة لدعم وتٱييد الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)
ندوة لدعم وتٱييد الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)

 







مستقبل وطن

الانتخابات الرئاسيه

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:17 م

نشاط فعّال ومؤتمرات جماهيرية حاشدة.. مبادرات متنوعة من أحزاب ونقابات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات لدعمه فى انتخابات الرئاسة.. مستقبل وطن وحماة الوطن والتحالف الوطني أبرز الداعمين.. صور

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:00 م

42 حزبا تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.. دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.. تيسير مطر: "إحنا معاك يا ريس".. ومستقبل وطن والتنسيقية والتجمع والسادات والناصرى أبرز المشاركين

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:10 م

ممثل برلمانية مستقبل وطن: تعديلات التصالح بمخالفات البناء تصب فى صالح المواطن

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة