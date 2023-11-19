أمانة ذوى الإعاقة بمستقبل وطن تنظم لقاءً لدعم الرئيس السيسي بطامية في الفيوم

نظمت أمانة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أمانة ذوى الإعاقة بالمحافظة برئاسة الدكتورة نشوى حسين ندوة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمقر أمانة الحزب بطامية، بحضور أمناء مساعدى المحافظة اللواء محمد أمين ابو طالب ومنى عابد ومحمود عمر أمين الحزب بمركز طامية ومحمد صبحى جميل ومحمد إمبابى الأمناء المساعدين بمركز طامية وأسامه عويس امين ذوى الاعاقة بمركز طامية، والأمناء النوعيين بطامية شعبان عبد الشافى أمين العمل الجماهيرى، ووائل المصرى أمين الإعلام وأحمد حسن توفيق أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى، ومعمر خير الله أمين العضوية وأمناء الوحدات الحزبية محمود طرخان ومحمد الحواتى.

وبدأت الندوة بكلمة لأمين الحزب بالمركز رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى أهمية الحشد وتفعيل الدور المجتمعى لدعم الأهالى، والتفافهم حول القيادة السياسية.

وتم خلال الندوة الإشارة إلى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وحكمة القيادة السياسية، فى مواجهاتها كما تم التأكيد على ضرورة الحشد والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية ومهندس عملية الانجازات والمشروعات العملاقة.

كما تم استعراض المشروعات والإنجازات التى تحققت خلال 9 سنوات، فترة حكم الرئيس السيسى، وحكمة القيادة السياسية فى إدارة الأزمة الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإصراره على ربط دخول المساعدات بتحقيق مطالب الدول الكبرى.