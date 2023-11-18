"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا بالإسماعيلية الاثنين لدعم السيسي في الانتخابات

الإسماعيلية - السيد فلاح

ينظم حزب مستقبل وطن فى محافظة الإسماعيلية مؤتمر حاشد، مساء بعد غد الإثنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مؤتمرا الحزب اليومية فى المحافظات.

وقال حماد موسى حماد، أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن المؤتمر سيقام مساء الاثنين المقبل، فى قاعة كريستالة فى طريق البلاجات عمارة السياحى بحضور عدد من قيادات الحزب والمواطنين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتى ضمن مؤتمرات الحزب اليومية فى المحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمال العديد من الإنجازات وتكملة بناء الجمهورية الجديدة بحسب قوله.

وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إنه جرى عقد اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.