"أطباء بلا حدود: الاحتلال استهدف إحدى قوافلنا خلال جلائها من مجمع "الشفاء

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أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الأحد، أن إحدى قوافلها قد تعرضت لهجوم مُتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال جلائها من مجمع "الشفاء" الطبي وسط غزة.



وذكرت المنظمة - في بيان صحفي نشر على موقعها الرسمي - أن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.



وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط غزة.. مبينة أن آلاف المدنيين في غزة يتعرضون لخطر الموت بما في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.



وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لعدة أيام، حيث كان المجمع يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.



وتوقفت عن العمل 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين؛ بسبب الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال أو نقص الوقود.