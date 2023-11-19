أخبار مصر.. غدا أمطار متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 24 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يوجه رسالة للشباب: مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات حدوده السماء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقد وافتتاح عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، حيث أعرب عن سعادته بالزيارات التي قام بها اليوم، وبدأت منذ الصباح الباكر بافتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن السيد الرئيس يولي أهمية بالغة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يؤكد دوماً أن مستقبل مصر يتمثل في هذا القطاع، نتيجة للقوى البشرية التي تتمتع بها مصر بهذا المجال الواعد. مصادر لـ"اليوم السابع": مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة فى قطاع غزة أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن مباحثات مصرية أمريكية تجرى للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة. وأوضحت المصادر أن التحركات المصرية المكثفة تجرى مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة فى قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن التحركات المصرية المكثفة تجرى مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة فى قطاع غزة.

رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما .

وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تتابع أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل مصابين وجرحى من قطاع غزة، كما يتم من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأمور عدة أخرى. فصائل فلسطينية: مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.. إنفوجراف

لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع الحرص على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلاً عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف. وزير العدل: نعمل على مشروع العدالة عن بعد.. والبداية هتكون اختيارية استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، قائلا: "بنعمل 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد.. والوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج".

متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة ، و39% منهم أطفال تحت سن الـ18 سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25% من إجمالي المصابين.

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال