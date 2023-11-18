اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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89 % من القراء يطالبون بتكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:00 ص
89 % من القراء يطالبون بتكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
 
وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 







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استطلاع

اليوم السابع بلس




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