6 مستندات لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى فى الجيزة.. تعرف عليها "مبيت مبيت"

كتبت - مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة تنفيذ خطة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ومواكبة عصر التطور التكنولوجي وسياسة التحول الرقمي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية ، والتي ساهمت في تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسى دون روتين وتطوير وميكنة الخدمات، وما تشمله من تراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق والتصالح وخدمات المحليات، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق المطلوب تقديمها للمراكز التكنولوجية لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، أو تعديل رخصة محل في محافظة الجيزة.

تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-أصل سداد الرسوم.

تعديل رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي مستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الهيئة العام للبترول - وزارة الصحة - وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).

-إيصال سداد الرسوم.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت حتى الآن إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، تقع فى كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والمنطقة الصناعية والاستثمارية).