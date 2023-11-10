دليل المراكز التكنولوجية.. تعرف على المستندات المطلوبة لـ5 خدمات

كتبت - مرام محمد

نجحت المراكز التكنولوجية المقامة في مختلف مراكز وأحياء محافظة الجيزة في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات، وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال طريقتين أولهما إتاحة نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على 5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة.

1-طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)

المستندات المطلوبة

-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

-حساب قيمة تكاليف الأعمال.

-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.

-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي قبل التعديل وبعد التعديل.

-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية.

-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.

2-طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

-رسومات الواجهة.

3-طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم)

-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

4-استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئى-كلي)

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90 ، 92 من القانون.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

5-طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء - مياه - غاز - صرف صحي)

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

-شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.

-صورة رخصة المباني.

-تقرير ربع سنوي من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها.

-أصل إيصال التأمينات.

-إخطار بدء التنفيذ.

-صورة عقد المقاولة.

-صورة شهادة الإشراف.