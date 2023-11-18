وسائل إعلام: استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا

وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، إن القاعدة الأمريكية في تل البيدر غرب الحكسة شمال شرق سوريا تعرض لقصف بطائرة مسيرة، فيما أشارت قناة "الميادين" إلى إصابة جندي أمريكي نتيجة للقصف. أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم السبت أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، تعرضت منذ 17 أكتوبر الماضي، لـ 61 هجوما على الأقل في سوريا والعراق.

وأشار المسؤول الأمريكي - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى إحباط معظم الهجمات أو إفشالها للوصول إلى أهدافها.. لافتا إلى إصابة جندي أمريكي بإصابات طفيفة أثناء الهجوم على قاعدة "تل بيدر" في سوريا، ولم تسفر الهجمات على قاعدتي "عين الأسد" الجوية و"الحرير" في العراق عن وقوع إصابات.