المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال ضرب 300 قنبلة فسفورية على المدنيين في غزة

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة هي جزء من عملية الجنون الإسرائيلية والوحشية في غزة وأيضا الضفة الغربية، مؤكدا أن الاحتلال يقوم بعمليات تصفية جسدية وتمثيل بالجثث.

وأوضح الدكتور رامي عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ما يمارسه الاحتلال في غزة هي عمليات قتل جماعي منتظم والتركيز على شمال غزة للسكان الذين رفضوا النزوح وترك أراضيهم، مفيدا بأن الاحتلال ضرب 300 قنبلة فسفورية على منطقة الشمال وهذه تمثل عمليات اعدام جماعي في حق الفلسطينيين.

وأضاف رامي عبده، أن الاحتلال الاسرائيلي تمارس عمليات القتل وتشويه الجثث والمساس بكرامة الناس، متابعا: "وثقنا عشرات عمليات الاعدام على الممر الأمن من الشمال للجنوب وتصفية النازحين بدم بارد واسرائيل تقوم الان بتجويع الناس وقصف المخابز وخزانات المياه ومطحنة الدقيق الوحيدة".