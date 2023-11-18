مكونات طبيعية تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة.. منها الصبار

كتبت رانيا عامر

مع تقدم العمر يقل عنصر الكولاجين بشكل طبيعي فى الجسم، ما يعرض المرء إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة والجلد بصفة عامة، ما يضطر الفرد إلى الاتجاه الى التفكير في تعزير الكولاجين بالبشرة عن طريق استخدام المكونات الطبيعية التي تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة الجلد، والتي من أبرزها العسل والصبار والليمون والبيض وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

مكونات طبيعية تعزيز إنتاج الكولاجين

خليط العسل والصبار

العسل مرطب طبيعي، فإنه يحتفظ بالرطوبة بالجسم بصفة عامة و على رطوبة بشرتك بصفة خاصة . ومن ناحية أخرى، يساعد الصبار على تعزيز إنتاج الكولاجين وتهدئة البشرة المتهيجة. ويمكن لجل الصبار أن يعزز التئام الجروح عن طريق تغيير تركيبة الكولاجين.

ويستخدم الشخص العسل على البشرة عن طريق أخذ ملعقتين كبيرتين من العسل واخلطهما مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج، ثم أبدئى بوضع الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

مكونات الموز والزبادى

الموز غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، حيث تحتوى الزبادى على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وتحسين نسيج الجلد. ويمكن أن تقومى بتحضير هذا الخليط بهرس موزة مع معلقتين زبادى عادى ، ثم تضعيهما على البشرة لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قناع الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تغذي بشرتك وتعزز إنتاج الكولاجين. زيت الزيتون هو مكون طبيعى يتميز بخصائصه المرطبة والمضادة للشيخوخة.

ويمكن هرس نصف ثمرة أفوكادو واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون،ثم ضعى هذا الخليط على البشرة لمدة لمدة 15-20 دقيقة ،اشطفيه بالماء الدافئ.

خليط الكركم واللبن

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من التلف وتحفيز إنتاج الكولاجين. الزبادي اليوناني غني بالبروبيوتيك وحمض اللاكتيك، مما يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في بشرتك.

قناع بياض البيض وعصير الليمون

بياض البيض غني بالأحماض الأمينية، والتي هي اللبنات الأساسية للكولاجين. يحتوي عصير الليمون على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز إنتاج الكولاجين وتفتح البشرة. ستشعر بأن بشرتك مشدودة أكثر، وستتلاشى أي عيوب أو بقع داكنة تدريجيا.

يجب على المرء أن يضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى بياض بيضة واحدة، ثم ضعى الخليط على وجهك، واتركيه حتى يجف لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطف وجهك بالماء الدافئ.