مصرع شخص تعدى عليه آخر أثناء مشاجرة فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شخص مصرعه خلال مشاجرة مع آخر، بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع شخص خلال مشاجرة بقرية منية سندوب دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى "غانم.ا"، ويبلغ من العمر 40 عاما، وآخرين بالقرية بسبب خلافات سابقة، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض ما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت يكثف الجهود لضبط الجناه وكشف ملابسات الواقعة.