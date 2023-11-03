مصرع شخص تدخل للدفاع عن شقيقه خلال مشاجرة مع عاطل

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة شخص ومصرع آخر، بسبب قيام المصاب باقتراض مبلغ مالي من شقيق الضحية، وأثناء قيامه بمطالبته برد المبلغ نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وحال تدخل المجنى عليه للدفاع عن شقيقه، تعدى عليه المصاب بالسكين فأرداه قتيلا على الفور.

كانت قد حدثت مشادة كلامية بين كل من "أشرف. ع"، 53 سنة، عاطل، مصاب بجرح قطعي بالذراع، وآخر "عمر خ م"، 24 سنة، عامل بجراج، بسبب اقتراض الأول مبلغا ماليا من الثاني، وأثناء قيام الثاني بمطالبته برد المبلغ المالي تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب، وتدخل شقيق الثاني ويدعي "شادي"، 26 سنة، عامل بجراج، للدفاع عن شقيقه، فطعنه المتهم الأول بسلاح أبيض "سكين" بالصدر والبطن، فأرداه قتيلا على الفور، وجرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.