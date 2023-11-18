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مسؤولون فلسطينيون: عشرات الشهداء فى غارة الاحتلال على مدرسة تل الزعتر بغزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:18 م
مسؤولون فلسطينيون: عشرات الشهداء فى غارة الاحتلال على مدرسة تل الزعتر بغزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مسؤولون فلسطينيون، بسقوط عشرات الشهداء في الغارة الإسرائيلية على مدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.

 

 







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