محتويات قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر إلى غزة.. إنفوجراف

كتب ـ مدحت وهبة

نشر صندوق تحيا مصر إنفوجرافا حول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، ويأتي إطلاق القافلة انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتضم القافلة 199 حاوية بها أكثر من 2510 أطنان محملة بكل الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، حيث تسعى مبادرة نتشارك من أجل الإنسانية إلى تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.



وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر فعالية انطلاق القافلة، اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمل الخيري في مصر.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم "صندوق تحيا مصر ٠37037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني



https://tahyamisrfund.org/

لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.