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محافظة أسوان تشن حملة مكبرة على عربات الحنطور وتتحفظ على 3 سائقين

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:34 م
محافظة أسوان تشن حملة مكبرة على عربات الحنطور وتتحفظ على 3 سائقين حملات على عربات الحنطور
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بتنظيم حملات مكثفة، اليوم، السبت، لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل، مشددا على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات.
 
وأسفرت الحملة، عن مصادرة 15 شلته ركوب، مع التحفظ على 3 سائقين حنطور بقسم المرافق، كما أمر محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية.
 
ترأس الحملة، العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية، وشرطة المرافق وشرطة المرور، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد حسين وعلاء ممدوح ، فضلاً عن رئيس حى غرب سحر مصطفى.
 
حملات على الحنطور
حملات على الحنطور

 

حملات على عربات الحنطور
حملات على عربات الحنطور

 







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