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كوبا ترفع علم فلسطين على ساحة الثورة وسط العاصمة هافانا.. صور

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:15 ص
كوبا ترفع علم فلسطين على ساحة الثورة وسط العاصمة هافانا.. صور علم فلسطين فى كوبا
كتب عبد الوهاب الجندى

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رفعت السلطات الكوبية علم دولة فلسطين وسط ساحة الثورة في العاصمة هافانا، بحضور ميغيل دياز كانيل، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية.

ووفق الوكالة الكوبية، تجمع المئات وأنشدوا الأغاني الوطنية لدعم فلسطين في الساحة الخارجية للنصب التذكاري لخوسيه مارتي، وقدم الشعراء والمغنون أغاني من أجل السلام وسيادة الأمة العربية، وذلك بحضور مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا.

وتم إذاعة صوت لفيدل كاسترو، زعيم الثورة الكوبية، وهو يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

  

النصب التذكاري
النصب التذكاري

 

علم فلسطين في ساحة الثورة
علم فلسطين في ساحة الثورة

 







علم فلسطين فى كوبا

علم فلسطين

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