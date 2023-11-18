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إعلام فلسطيني: 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح بغزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:04 ص
إعلام فلسطيني: 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح بغزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطينى، بسقوط 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح فى غزة.







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