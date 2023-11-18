إعلام فلسطيني: 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطينى، بسقوط 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح فى غزة.
إعلام فلسطيني: 6 شهداء فى غارة للاحتلال على منزل بدير البلح بغزةالسبت، 18 نوفمبر 2023 09:04 ص
غزة
كتب محمد عبد العظيم
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