قطار المحاكمات × أسبوع.. 12 متهما أمام جنح كرداسة في قضية حفل المنصورية

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة محاكم جنح وجنايات الجيزة خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها نظر جنح مستأنف الشيخ زايد استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات في واقعة مصرع جاره مدير بنك بسبب عقر كلب ..ومحاكمة 12 متهما أمام جنح كرداسة في قضية حفل المنصورية، وجنايات الجيزة تحاكم تاجر قتل مالك محل مشويات منعه من معاكسة سيدة بالبدرشين.

-محاكمة تاجر لاتهامه بقتل مالك محل مشويات منعه من معاكسة سيدة بالبدرشين

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

-أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية

تنظر محكمة جنح كرداسة الاحد أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل.

أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

-استئناف زوج مذيعة على حبسه بواقعة مصرع جاره ضحية عقر كلب

تنظر محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الثلاثاء أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

-سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، الخميس لمرافعة الدفاع فى محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت حتفها بطلق نارى أثناء تصادف تواجدها بالشارع، لشراء بعض طلبات المنزل، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

-سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق

تستمع محكمة جنايات الجيزة الخميس لمرافعة الدفاع في محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.