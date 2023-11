علم فلسطين يزين برج بيزا المائل تضامنا مع غزة.. فيديو وصور

حرص عدد من النشطاء في إيطاليا على تزيين برج بيزا المائل بالعلم الفلسطيني، تضامنا منهم مع أهالي قطاع غزة الذي يواجه حرب شرسة وإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وانتشرت عبرت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر العلم الفلسطيني وهو يرفرف على مبنى برج بيزا المائل التاريخي وأيضا الألعاب النارية الملونة بأعلام العلم الفلسطيني، وذلك في واحدة من أكبر المدن الأوروبية التى تشهد مظاهرات يومية مناهضة للكيان الإسرائيلي وداعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء.

Activists raise a huge flag of Palestine on the Leaning Tower of Pisa in Italy pic.twitter.com/Fj7Sxng9KJ