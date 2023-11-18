علم فلسطين يزين برج بيزا المائل تضامنا مع غزة.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

حرص عدد من النشطاء في إيطاليا على تزيين برج بيزا المائل بالعلم الفلسطيني، تضامنا منهم مع أهالي قطاع غزة الذي يواجه حرب شرسة وإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وانتشرت عبرت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر العلم الفلسطيني وهو يرفرف على مبنى برج بيزا المائل التاريخي وأيضا الألعاب النارية الملونة بأعلام العلم الفلسطيني، وذلك في واحدة من أكبر المدن الأوروبية التى تشهد مظاهرات يومية مناهضة للكيان الإسرائيلي وداعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء.



علم فلسطين يزين برج بيزا المائل

Activists raise a huge flag of Palestine on the Leaning Tower of Pisa in Italy pic.twitter.com/Fj7Sxng9KJ — The Fact Finder (@FactualNarrator) November 18, 2023

وسبق وأعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، عن الإدانة الكاملة لقصف المستشفيات -فى إشارة إلى الحرب الاسرائيلية فى غزة- مؤكدا أن احترام المستشفيات وأماكن العبادة هو جزء أساسى من القانون الدولى .

وأكد بارولين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إنه لا يوجد سبب لاستخدام المستشفيات في أي عمل حربي، معربا عن الإدانة الكاملة لهذا العمل .

وتتهم إسرائيل الفصائل الفلسطينية، باستخدام مستشفيات في القطاع كمراكز قيادة لمقاتليها وممرات لأنفاق، وهو ما تنفيه الفصائل وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح "كذب الاحتلال".



علم فلسطين يرفرف على برج بيزا المائل