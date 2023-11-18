عضو كنيست إسرائيلى يدعو إلى حرق قطاع غزة

وكالات

طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتورى، اليوم السبت، إلى حرق قطاع غزة، ونشر العضو المتطرف فى تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت فى غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضى، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلى بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

وكان فاتورى، قد طالب فى وقت سابق، بنقل سكان غزة إلى أسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

وفى وقت سابق، صرح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، فى مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "خيار مطروح".

ونشر فى حسابه الرسمى على منصة "إكس" توضيحات، جاء فيها أن تصريحه كان "مجازيا".

من ناحية أخرى، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق النازحين فى مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عشرات الشهداء إلى المستشفى الإندونيسى، فى المجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى المدرسة، التى تؤوى آلاف النازحين شمال قطاع غزة.