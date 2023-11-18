ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وهيروين بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان عقب تقنين الإجراءات من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أسوان تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).
حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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