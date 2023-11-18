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تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية:

شكرى يشارك فى جولة وزارية لعدد من العواصم للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:45 م
شكرى يشارك فى جولة وزارية لعدد من العواصم للدفع بمسار وقف الحرب على غزة سامح شكرى - وزير الخارجية
كتبت أحمد جمعة

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صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية / الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية المشاركين، سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

 







وزير الخارجية

سامح شكرى

احمد أبو زيد

الخارجية المصرية

وقف النار فى غزة

وقف اطلاق النار

غزة

الاحتلال الاسرائيلى



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