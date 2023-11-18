شركة الحديد والصلب: تسوية مبلغ 745 مليون جنيه مع "بتروتريد" مقابل أراض

كتب هانى الحوتى

قالت شركة الحديد والصلب المصرية ، إنه جاري تسوية المديونية مع شركة الخدمات البترولية ( بتروتريد )، حيث تم سداد مبلغ 745 مليون جنيه عن طريق مبادلة قطع أراضي مقابل جزء من المديونية، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي قطاع الأعمال والبترول، وسيتم الإعلان عن التسوية النهائية فور الانتهاء منها.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) في 31 مايو عام 2023، والذي طالب بإجراء مصادقة مع شركة الخدمات البترولية (بتروتريد) على أرصدة 31 مايو وتسوية أية خلافات، يأتي ذلك بعدما أسفرت المصادقة عن وجود فروق بلغت 1.705 مليار جنيه بين المقيد بدفاتر الحديد والصلب والمثبت لدى شركة بتروتريد.

وكشفت شركة الحديد والصلب المصرية، عن إجراءات التعامل مع أراضي الشركة، موضحة أنه تشكيل لجنة لحصر جميع عقود الأراضي بالشركة، واتخاذ إجراءات تقنين قطعة أرض بمساحة 790 فدانًا بمنطقة التبين، كما تم مخاطبة الجهاز التنفيذي للمشروعات وجهات معنية للبحث عن أصل عقد البيع الابتدائي لشراء قطعة أرض بمساحة 45 فدانًا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، تمهيدًا لتقنين وضعها القانوني.

كما كشفت الشركة، عن رفع دعاوى قضائية تجاه كافة العملاء المتعثرين، حيث صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح الشركة، وتعذر تنفيذها لعدم تواجد الصادر ضدهم هذه الأحكام في مصر، وأبلغت الشركة كافة الجهات الرقابية والقضائية بالدولة، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن الأرصدة المدينة للشركة مبلغ 168 مليون جنيه مكون عنها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لم تقف على ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تحصيل تلك المديونيات.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه جاري التصرف في مخزون الفحم المورد والبالغ في 31 مايو 2023 نحو 54.152 مليون جنيه بكمية 8772 طن، طبقًا للقواعد والقوانين التي تتطلبها إجراءات التصفية.