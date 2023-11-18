رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة اليابانية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية

كتبت هند مختار

في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "أوتسوكا" اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر.

وعقب وصول رئيس مجلس الوزراء لمقر المصنع، استقبله أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، الذي أكد أن زيارة رئيس الوزراء تعكس الجهود الملموسة للدولة المصرية والمستمرة للنهوض بمختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع الدواء الذي شهد تطورا كبيرا في وقت قياسي أسهم في دعم القطاع الصحي.

وأكد "زغلول" الدور الكبير للدولة المصرية بكافة هيئاتها نحو تطوير قطاع الدواء على مختلف المحاور، التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي للاستهلاك الدوائي المحلي، وأن تكون مصر مركزا إقليميا في المنطقة من خلال عقد شراكات مع كبار الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدواء .

وخلال الجولة، استعرض المدير التنفيذي للشركة نبذة مختصرة عن مجموعة شركات أوتسوكا اليابانية كأحد أهم مطوري صناعة المحاليل الوريدية وابتكار منتجات صيدلانية ومكملات غذائية علاجية فريدة، فضلا عن كونها رائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات المغذية، لافتا إلى أنها بدأت منذ عام 1921 ويعمل بها الآن أكثر من 47 ألف موظف، وتدير الآن أكثر من 196 شركة فرعية و 173 مصنعا في 85 دولة وإقليما، إلى جانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية المتطورة المنتشرة في مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بنشاط الشركة في مصر، أكد "زغلول" أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر .

ومن منطلق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على عدة محاور، من أهمها زيادة الصادرات وتقليل الواردات، فأوضح مدير الشركة أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، و مواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الأنتاج الدوائى جيبتو من خلال انشاء شركة اوتسوكا جيبتو.

من جانبه، أكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحية .

كما أشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو ٢٠٢٢ قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم الا في وجود تعاون حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كان ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان .

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، فأشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985 .

كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية مائة بالمائة.

واختتم بالتأكيد أن زيارة رئيس الوزراء اليوم تحمل معها رسائل عديدة أهمها أن الدولة المصرية تقف بجانب المستثمرين خطوة بخطوة وتؤكد على الدعم اللامحدود للاستثمار الياباني وهي تعكس وبحق الروابط القوية بين مصر واليابان.

وفي ختام الجولة بالمصنع، وجه أحمد زغلول الشكر لرئيس الوزراء على تشريفه لمصنع شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية، مؤكدا أن التوسعات الأستثمارية المتتالية لشركات اوتسوكا مصر منذ عام 2014 هي نتاج للاستقرار الأمنى والسياسى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أدى بدوره إلى زيادة خطوط الإنتاج للشركة وزيادة الأيدى العاملة مما أدى إلى تكوين مخزون استراتيجى من المحاليل الوريدية للسوق المحلية والأفريقية، آخذين في الاعتبار مصلحة المريض المصري كأولوية أولى، كما أكد أن استثمارات الشركة الأم باليابان مستمرة؛ من أجل صحة افضل للمريض المصري، والعربي والأفريقي .

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية، تعتبر شركة رائدة في صناعة المحاليل الوريدية في مصر، وتغذي السوق المحلية والأفريقية على مدار خمسة وأربعين عاما في المنطقة الأفريقية والعربية منذ نشأتها في عام 1978، وهي إحدى شركات اوتسوكا اليابانية والوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.