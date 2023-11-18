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رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قافلة "تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية لأهل غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:15 ص
رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قافلة "تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية لأهل غزة الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاحنات المساعدات الإنسانية، ونماذج المنتجات المزمع توزيعها ضمن قافلة صندوق "تحيا مصر"، لدعم أهل غزة.

وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 199 شاحنة "تريلا" محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

 







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