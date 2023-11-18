رئيس الوزراء: الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تقف مع أهالى قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تقف مع أهالي قطاع غزة، متابعا: "التحدي الكبير اللى موجودة في ظل المعايير العالمية المزدوجة وفقا للتعامل مع الأزمات.. لازم نبقي فاهمين أبعاد القضية العالمية وكيفية التعامل العالمي مع هذه المشكلة، وفيه رسائل مهمة جدا وأن الدولة المصرية قادرة على النمو والتنمية سوف نكون قادرين ليس فقط على تقديم الدعم على المستوي المحلي، ولكن على المستوي الإقليمي أيضا".

وقال رئيس الوزراء في نهاية كلمته خلال تفقد قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كل الشكر لكل من قدم المساعدات لهذه القافلة الكبيرة جدا بداية من صندوق تحيا مصر وأمين عام الصندوق اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والوزراء وكل المؤسسات المشاركة في القافلة.. وكل الجمعيات الأهلية وأيضا المواطنين المصريين الذين ساهموا وتبرعوا سواء عينا أو نقدا من أجل هذه القافلة الكبيرة.. وهناك قوافل أخري في الفترة المقبلة.. وندعو إلى انتهاء الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن".



رئيس الوزراء لحظة وصوله لإطلاق قوافل صندوق تحيا مصر لغزة



رئيس الوزراء ووزير الصحة



رئيس الوزراء يتابع سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بقوافل صندوق تحيا مصر



رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قوافل المساعدات



رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر



رئيس الوزراء يتفقد محتوى قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة



رئيس الوزراء يستمع لشرح عن تفاصيل قوافل المساعدات



رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة (2)



رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة



رئيس الوزراء يعلن إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة



شاحنات قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة



قوافل المساعدات الانسانية لقطاع غزة



قوافل مساعدات تحيا مصر لغزة



كلمة رئيس الوزراء بفاعلية اطلاق قوافل مساعدات لأهل غزة



مدبولى يتفقد شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر



وزير الصحة خلال مشاركته فى اطلاق قوافل مساعدات إلى غزة



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفاعلية



العناصر الشرطية لتيسير حركة القوافل والمرور



المتطوعات فى قوافل المساعدات الإنسانية لغزة



المتطوعون بقوافل مساعدات صندوق تحيا مصر



المشاركون فى فاعلية اطلاق قوافل مساعدات تحيا مصر إلى غزة



جانب من الفاعلية (2)



جانب من الفاعلية



رئيس الوزراء بتفقد قوافل المساعدات لأهالينا فى غزة