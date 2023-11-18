رئيس الوزراء: جهات عديدة بالدولة المصرية قدمت المساعدات للشعب الفلسطينى

كتب محمد عبد العظيم

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الشكر إلى صندوق تحيا مصر لتنظيم القافلة التي تحمل المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، قائلا: "صندوق تحيا مصر مشكورا نظم القافلة بالكامل.. ومع الصندوق كان فيه العديد من الجهات سواء من الدولة أو القطاع المدني أو المواطنين.. شوفنا كل أنواع المساعدات بداية من زجاجة المياه للدواء للمواد الغذائية للمستلزمات الطبية وصولا إلى سيارات الإسعاف.. كافة المساعدات موجودة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقد قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هذه القافلة سوف تنطلق فورا بانتهاء هذه الفعالية".

وجهز صندوق تحيا مصر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة، تتضمن أكثر من 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.