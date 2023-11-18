رئيس "النواب" الأمريكي يعتزم نشر 44 ألف ساعة من لقطات فيديو لهجوم 6 يناير

كتبت رباب فتحى

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنه يعتزم نشر آلاف الساعات من اللقطات علنًا من الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، للوفاء بالوعد الذي قطعه لأعضاء اليمين المتطرف في حزبه عندما كان يقوم بحملته الانتخابية لتولى المنصب.

وقال جونسون في بيان: "سيوفر هذا القرار لملايين الأمريكيين والمتهمين الجنائيين ومنظمات المصلحة العامة ووسائل الإعلام القدرة على رؤية ما حدث في ذلك اليوم بأنفسهم، بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد على تفسير مجموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين".

وقال رئيس البرلمان المنتخب حديثًا إن الدفعة الأولى من اللقطات الأمنية، حوالي 90 ساعة، سيتم نشرها على موقع اللجنة العامة على الإنترنت الجمعة المقبل، ومن المتوقع نشر بقية الـ 44000 ساعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي هذه الأثناء، سيتم إنشاء غرفة عرض عامة في مبنى الكابيتول.

وقالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، أتاحت لجنة إدارة مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري الفيديو لأعضاء وسائل الإعلام والمتهمين الجنائيين وعدد محدود من الأشخاص الآخرين. ويُظهر مقطع الفيديو بعض القتال عن قرب، ويعطي نظرة شاملة لمجمع الكابيتول - مشهد نادرًا ما يراه الزوار - حيث اقتحم المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب المبنى، وهاجموا بعنف ضباط الشرطة واقتحموا النوافذ والأبواب.

ومن خلال توسيع هذا الوصول إلى عامة الناس، يفي جونسون بأحد التعهدات التي قطعها الشهر الماضي أمام الأعضاء الأكثر محافظة في حزبه، بما في ذلك النائب مات جايتز من فلوريدا، الذي نظم الإطاحة برئيس البرلمان السابق، كيفن مكارثي. وأشاد كل من جايتز ودونالد ترامب – الذي يترشح حاليًا لإعادة انتخابه حيث يواجه اتهامات فيدرالية لدوره في هجوم 6 يناير – بقرار جونسون.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، هنأ ترامب المتحدث "على شجاعته وثباته" لنشر اللقطات.

ستمنح خطوة جونسون لعامة الناس مستوى مذهلًا من الوصول إلى اللقطات الأمنية الحساسة والصريحة بتاريخ 6 يناير، والتي حذر العديد من النقاد من أنها قد تعرض سلامة الموظفين وأعضاء الكونجرس في مجمع الكابيتول للخطر إذا وقعت في الأيدي الخطأ. لا تعرض ساعات اللقطات تفاصيل الاعتداء الصادم الذي قام به مثيرو الشغب على شرطة الكابيتول الأمريكية أثناء اقتحامهم المبنى فقط، ولكن أيضًا كيفية وصول مثيري الشغب إلى المبنى والطرق التي استخدمها المشرعون للفرار إلى بر الأمان.

ورفضت شرطة الكابيتول طلب للتعليق.