رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى معبر رفح البري

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، بوصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى معبر رفح البري

قالت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كيفية العمل لتهدئة الوضع في قطاع غزة، متابعة: "مصر حليف لنا في هذا الوضع".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من العريش عرضته قناة "إكسترا نيوز": "غدا سوف أكون في الأردن والاجتماع مع الملك عبد الله الثاني والأردن لها دور مهم لتهدئة هذا النزاع، بالإضافة إلى باقي المنظمات التي تنخرط في هذا العمل الإنساني والمضي قدما في حل السلام"، متابعة: "مهم أن نفكر في الغد وأن نوفر حياة آمنة للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والحل هو حل الدولتين.. وأوروبا على دعم التفاوض بمجرد أن يحين الوقت ونحن على تعاون وثيق مع الحلفاء وكافة الأطراف".