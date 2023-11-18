جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى سديروت

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة بدون طيار في سديروت، وأضاف جيش الاحتلال بحسب الإذاعة العبرية، إن سبب سقوط الطائرة هو خلل فني ولا خوف من تسرب المعلومات.

ولليوم الـ43 على التوالي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وارتكاب جرائم الحرب حيث تستمر قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، وقصف القطاع وقتل الأطفال والنساء واعتقال الشباب في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على منزل مأهول بالسكان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتم انتشال 4 جثث لشهداء من تحت أنقاض المنزل المنهار.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.