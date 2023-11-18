تعرف على مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص بشارع الشيخ أحمد نصر بالطالبية

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تخطيط وتطوير ورصف شارع الشيخ أحمد نصر بحي الطالبية، والمار أسفل محور عمرو بن العاص الجديد، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظرًا لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور وقرب موعد تشغيله تجريبيًا.

وأوضحت المحافظة، أن الطريق يربط بين شارعي الهرم وترسا، ويعد من أهم الشوارع الحيوية، مشيرة إلى أنه يوجد به عدد 2 مطلع ومنزل لمحور عمرو بن العاص الجديد، سواء للقادم من شارعي ترسا الرئيسي والهرم ومتجه إلى الطريق الدائري بمنطقة المنشية بحي الهرم أو للقادم من مناطق المريوطية والعروبة ومتجه إلى شارعي الهرم وترسا.

يذكر أن محور عمرو بن العاص الجديد يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").