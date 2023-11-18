اليوم السابع
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تستضيفه القاهرة لمدة 3 أيام.. انطلاق مؤتمر القضايا الإنسانية فى السودان

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:44 ص
تستضيفه القاهرة لمدة 3 أيام.. انطلاق مؤتمر القضايا الإنسانية فى السودان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
كتب ـ محمود راغب - فاطمة محفوظ - تصوير أحمد معروف

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انطلق منذ قليل، مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان والذي تنظمه عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية.
 
ويشارك في المؤتمر عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.
 
ويشهد المؤتمر إلقاء كلمات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ووزير التعاون الدولي النرويجي ومندوبة أمريكا بالأمم المتحدة.
 
المؤتمر سيعمل خلال ثلاثة أيام على استعراض الأوضاع الإنسانية في السودان، ونقاش القضايا التفصيلية المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، وهي الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الانساني في السودان.
 
ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة، بينها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة “علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.
 
 
 






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