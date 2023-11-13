السودان تتصدر قائمة دول حوض النيل الأكثر استقبالا للصادرات المصرية عام 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022"، أن السودان حلت فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 12.4٪.

وأضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان كانت أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"، وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة انخفاض 7٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابـل 110.9مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

وإجمالا بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.3٪، وبلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 75.9 ٪.

وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022، مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 31.5%، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.