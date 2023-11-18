تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر ، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.