تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بحلوان

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى،وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه.