اليوم السابع
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انتحال الصفة والألقاب.. جريمة تقودك لخلف القضبان

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:00 ص
انتحال الصفة والألقاب.. جريمة تقودك لخلف القضبان حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين عن جرائم انتحال الصفة والألقاب وكذلك الادعاء بالعمل بوظائف كاذبة، واليوم السابع يقدم في النقاط التالية، كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

وينص القانون المصري على عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المادة 155 أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

-المادة 156

كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

-المادة 157

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

-المادة 159

 يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 

 

 

 

 







الاختلاس

عقوبة الاختلاس

اختلاس الالقاب

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