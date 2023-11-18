"اليوم السابع" يقدم غدا أقوى ملحق للاتصالات لـ Cairo ICT

كتبت هبة السيد

تنطلق غدا، الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجي ا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشارك في المعرض 5 وزارات، التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

بهذه المناسبة يقدم اليوم السابع أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن أهم إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "إي فينانس"، المهندس هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا شركة اورنج، أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اورنج، أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنج، المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست.