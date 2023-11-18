الولايات المتحدة تهنئ رئيس ليبيريا المنتخب وتشيد باعتراف "جورج ويا" بالخسارة

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هنأت الولايات المتحدة، رئيس ليبيريا المنتخب جوزيف بواكاى، على فوزه وأشادت بقبول رئيس ليبيريا المنتهية ولايته جورج ويا السلمى للنتائج، واعترافه بخسارته فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التى جرت الثلاثاء الماضى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم /السبت/ - أن "الولايات المتحدة تهنئ شعب ليبيريا على إجراء انتخابات إعادة رئاسية سلمية".



وأضافت: "لاحظنا المشاركة واسعة النطاق للليبريين فى جميع أنحاء البلاد، ونشيد بالتزام وتفانى مواطنى ليبيريا فى ممارسة حقهم فى التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية سلميا".



وأكدت الخارجية الأمريكية أن الليبيريين يستحقون ويتوقعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.