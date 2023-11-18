اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 07:41 م
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النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضة خلية الإسماعيلية

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:00 م
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضة خلية الإسماعيلية المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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استمعت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية.
 
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة العامة وعرضت التهم التي ارتكبها المتهمون، وفي نهاية مرافعتها طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 






خلية الاسماعيليه

الجنايات

حيازه اسلحه

عمليات عدائية




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