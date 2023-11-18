المشدد 10 سنوات لعاطل لسرقته سائقا تحت تهديد السلاح الأبيض في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ا.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15088 لسنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، أنه حال قيادة المجني عليه " م.ح.ع" سائق ، دراجته البخارية توكتوك فؤجي بقيام المتهم " ا.س.ال" عاطل، يعترض طريقه مشهرا بيده سلاح أبيض محاولا إيقافه ولعدم استجابته له تعدي عليه بعدة ضربات بالعض الايسر، وتمكن من الاستيلاء على الدراجة البخارية وحافظة نقودة ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول وفر هاربا، وتحرر محضربالواقعة، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



