اليوم السابع
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القومى للمرأة يختتم برنامج التثقيف المالى للسيدات بالتعاون مع "العمل الدولية"

السبت، 18 نوفمبر 2023 01:30 م
القومى للمرأة يختتم برنامج التثقيف المالى للسيدات بالتعاون مع "العمل الدولية" فعاليات جلستي الاعتماد الثامنة والتاسعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات
كتب محمود راغب

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اختتم المجلس القومي للمرأة،  فعاليات جلستي الاعتماد الثامنة والتاسعة لبرنامج  التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس و المغرب.
 
و تم اعتماد 14 مدربا ممن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، وتم تقييمهم حتى تأهلوا لدخول جلسة الاعتماد تمهيدا لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع أموالي "
 
واستهدفت الجلستين أيضًا  29 سيدة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واستمر التدريب على مدار 5 أيام لكل جلسة. 
 
ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الأنشطة، وتتضمن موضوعات البرنامج تحديد الأهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات ،وكيفية إعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف، ووسائل التمويل المختلفة، والقروض، وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.
 
يذكر أنه تم تدريب 107 مدرب تثقيف مالي، وتم اعتماد 43 منهم اعتمادا وطنيا، ويواصل المجلس القومي للمرأة  اعتماد المدربين تباعا وفق تقييمهم بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةILO.
 
 
 
 






القومى للمراه

التثقيف المالى

التثقيف المالى للسيدات

منظمه العمل الدوليه



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