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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى كريات شمونة ومرجليوت على حدود لبنان

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:06 م
"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى كريات شمونة ومرجليوت على حدود لبنان جنوب لبنان
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوى في كريات شمونه ومرجليوت عند الحدود اللبنانية، وسقوط مسيرة في سديروت دون إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" فى جنوب لبنان، وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيليى دانيال هاجاري: "هاجمت الطائرات المقاتلة، عددا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. ومن بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم أيضا، تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيرنيت ورأس الناقورة.. ولا يوجد ضحايا، كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".







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