الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى السبت، 18 نوفمبر 2023 01:29 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى. الرئيس السيسى ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق السيسي الرئيس السيسي مفوضية الاتحاد الاوروبي عاجل اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة