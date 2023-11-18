اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ماكرون بشأن الأوضاع فى غزة.. إنفوجراف

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:43 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ماكرون بشأن الأوضاع فى غزة.. إنفوجراف

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"

 

وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة

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استعرض الرئيس رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

 

كما استعرض الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب

 

واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية

 

 مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

 







الرئيس السيسى

ماكرون

غزة

قطاع غزة

مصر

فرنسا



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