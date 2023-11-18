اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأوكرانى يقر عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بروسيا

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:15 م
الرئيس الأوكرانى يقر عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بروسيا زيلينسكى
أ ش أ

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وافق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على قرار مجلس الأمن القومى والدفاع بشأن تطبيق وتعديل تدابير عقابية بحق أشخاص وشركات على صلة بروسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه قائمة العقوبات تضم أفرادا مثل: عضو مجلس الدوما الروسى ديمترى سابلين، والسياسى الأوكرانى دميترو سفياتاش، ووزير التعليم الأوكرانى السابق دميترو تاباتشنيك، والموسيقى الأوكرانى يورى كوت، ورئيس وراء لأوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، ورئيس جمهورية القرم الحالى سيرجى أكسيونوف، ورئيس "جمهورية لوجانسك الحالي" ليونيد باسيشنيك، وعضو البرلمان الأوكرانى السابق أوليج تساريوف. ويتضمن ملحق آخر لقرار مجلس الأمن القومي، 100 فرد آخر متأثرين بالعقوبات


بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على 37 كيانا قانونيا، من بينها المؤسسة الخيرية غير الحكومية لعموم روسيا "صندوق الأطفال الروسي"، والمؤسسة الخيرية "جغرافيا الخير"، والمنظمة المستقلة غير الربحية التى تعمل على تعزيز التكيف الاجتماعى للأفراد "حى لوي". 


وستكون العقوبات سارية لمدة خمس وعشر سنوات وفقا لذلك.

 

 







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